نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمنطقة التجمع الأول.

وأكد الوزير أنه شعر بالعزة والفخر بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا والأجواء تاريخية، داعيا المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

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