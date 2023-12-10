نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة بين كبار السن والأطفال في مدارس عين شمس أثناء الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدارس الوداي الابتدائية وأم الأبطال الابتدائية و6 أكتوبر الإعدادية، في حي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة، إقبال متوسط من الشعب المصري خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وعاش كبار السن والأطفال الفرحة العارمة بأعلام مصر والحبر الأحمر، عقب إدلاء الكبار بصوتهم وفرحة الصغار بالحبر مع زويهم داخل اللجان الانتخابية.

وجاءت مدرسة الوادي الإبتدائية أكثر مدارس منطقة عين شمس، من حيث الإقبال على الإدلاء بالأصوات، وسط فرحة كبيرة وتأكيد للرئيس السيسي.

وجاء بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.