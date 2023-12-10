نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تنسيق كامل بين الجهات لتوفير احتياجات اللجان وتذليل جميع العقبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، ومنذ الساعات الأولي لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول عددا من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف علي مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتي الانتهاء منها علي مدار الأيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

حيث تفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس عثمان بن عفان الابتدائية وأبو الهول القومية المشتركة والجيزة الثانوية بنات والأورمان الثانوية للبنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية وهشام شتا للتعليم الأساسي .

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

كما دعا محافظ الجيزة كافة أطياف وفئات المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

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