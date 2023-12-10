نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مزامير وأناشيد وطنية تملأ الأجواء في العجوزة خلال الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة العجوزة إقبالًا كبيرًا من الناخبين اليوم الأحد حيث عبّروا بحماسة عن آرائهم وقراراتهم السياسية المستقبلية، وسادت أجواء من التفاؤل والأمل في المنطقة، وانعكست هذه الروح الوطنية من خلال ترديد الأناشيد الوطنية واستعمال المزامير البلدية التي أضفت جوًا إيجابيًا على الأحداث الانتخابية.

وتجري الآن تنظيم انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024 بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ في 8563 مدرسة مجهزة لتكون مراكز اقتراع، ويشمل الناخبون نحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عامًا من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ويتضمن الأشخاص الممنوعون من التصويت الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية.

ويوجد أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب المصرى الديمقراطى فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهورى حازم عمر.

ويُرمز للمرشح عبد الفتاح السيسى برمز النجمة، فيما يتم تمثيل رئيس حزب المصرى الديمقراطى فريد زهران برمز الشمس، ويكون رمز النخلة هو تمثيل لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، بينما يرتبط رمز السلم بالمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023، وبعد ذلك، يمكن تقديم الطعون يومي 19 و20 ديسمبر، ويتم استقبالها من قبل الهيئة المختصة، وتحدد محكمة الإدارة العليا جلسات للفصل في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر.

وفيما يخص الإعادة، تتوقف الحملة الانتخابية ويبدأ الصمت الدعائي الأول في 4 يناير، وتكون هذه فترة هامة للتأمل والتحضير للمرحلة الانتخابية الثانية.