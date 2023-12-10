حشود كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:33 مساءً - شهدت الساعات الأولى للتصويت في الانتخابات الرئاسية توافد حشود كبيرة من المواطنين أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامى بـ6 أكتوبر للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024، وتصدرت السيدات والفتيات والشباب طوابير الانتخاب.وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم