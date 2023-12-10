حياة كريمة: توافد الناخبين بكثافة في معظم اللجان حول الجمهورية خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:33 مساءً -

أكدت مؤسسة (حياة كريمة)، انتظام العمل في اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية حتى الآن، مشيرة إلى أن متابعي المؤسسة رصدوا سير العملية الانتخابية بنظام وانضباط بشكل العام، وتوافد الناخبين بكثافة في معظم اللجان الانتخابية حول الجمهورية.

وذكرت مؤسسة حياة كريمة أنها رصدت على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كافة المحافظات، من خلال 11 ألف متابع لمؤسسة حياة كريمة للعملية الانتخابية، وتم رصد مشكلة التكدس في عدد من اللجان وتم العمل على حلها من خلال تدخل المتطوعين في تنظيم العملية الانتخابية في تلك اللجان وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

وأتمت مؤسسة (حياة كريمة) استعدادها الكامل للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية مع استلام المتابعين للتصاريح اللازمة لفريق المتابعة الممثل للمؤسسة، لتعكس من خلال هذه الخطوة التطور الذي يشهده المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية خلال الأعوام الأخيرة.

كما حرصت المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة على إعداد المتطوعين من كافة المحافظات للمشاركة في عملية متابعة الانتخابات وقامت بتدريبهم لتعزيز قيم المواطنة الفعالة والمشاركة المجتمعية وثراء الاختلاف المجتمعي واحترام التنوع، لخلق جيل من المثقفين المطلعين وتعزيز روح الانتماء لديهم وذلك من خلال عدد من التدريبات وورش العمل والمعسكرات مع مختلف الجهات الشريكة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار سعي حياة كريمة لإشراك الشباب في العمل العام ورفع الوعي العام في ظل التدحيات العديدة التي تواجه الهوية المصرية.

وأكد القانون المصري على دور منظمات المجتمع المدني المصرح لها طبقا للقانون في متابعة الانتخابات في المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وأكد القانون أن تلك المنظمات يجب أن تتقدم خلال 15 يوما من النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بالتقدم للأمانة العامة بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من توصيات، وأكد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مادته 28 على السماح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لهم العملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

يذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902 .