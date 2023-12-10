تحالف الأحزاب المصرية يوجه الشكر للشعب المصرى على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:33 مساءً -

وجه تحالف الاحزاب المصرية، الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم، على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم فى الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبه.

وقال التحالف الذى يضم 42 حزبا سياسيا، في بيان أصدره النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل: أكد الشعب المصرى أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذة الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصرى يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القياده السياسية.

وأكد تحالف الاحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفه والغير مسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى وقناعتهم التامه بمسيرة البناء والتقدم، مشدداً على أن تلك المشاركة الكثيفه هى رساله قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واعى متحضر متمسكا" بحقوقة الدستورية .