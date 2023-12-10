النائب علاء عابد يشارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالعجوزة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أثناء تواجده في قسم شرطة العجوزة، جاء ذلك وسط احتفالات المواطنين أثناء العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وكانت وزارة التعليم المصرية قد جهزت كافة الخدمات استعدادًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث قامت الوزارة بتجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن.

وتقوم الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.