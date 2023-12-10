نقيب المعلمين يشكر معلمي مصر لحضورهم المكثف والتصويت في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الحضور الكبير للمعلمين اليوم منذ بداية فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024، في التاسعة صباحا، رسم صورة مشرفة، لأصحاب رسالة تعليم وتربية الأجيال، وأكدت أنهم دائما فى الصفوف الأولى لدعم الاستقرار واستمرار التنمية.

ووجه نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لمعلمي مصر لاستجابتهم نداء الوطن، وحضورهم الكبير فى أول يوم للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تستمر غدا وبعد غد.

وقال "الزناتي"، أن المعلمين توجهوا اليوم للجان الانتخاب بكثافة، وسجلوا موقفهم، بتنفيذ الاستحقاق الدستورى، والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسطروا في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024 ملحمة وطنية.

وأعرب نقيب المعلمين، عن شكره وامتنانه للمعلمين على الخروج بكثافة في كل محافظات مصر، ليقولوا نعم للاستقرار، نعم لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة واستمرار التنمية وتحقيق الأمن والأمان ومواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف الزناتي، أن المعلمين يقدمون دائما الوجه المشرف لمصر ويرسمون صورة مشرقة لوطننا الغالى أمام العالم أجمع، بحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024.