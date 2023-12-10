نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيوخ بالأوقاف بالجيزة يتوافدون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالزي الأزهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد أئمة ومشايخ إدارة أوقاف شمال الجيزة، التابعة لمديرية الأوقاف بالجيزة، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتدين الزي الأزهري والعمامة في مشهد حضاري أكثر من رائع.

وحث الشيوخ وأئمة الأوقاف بالجيزة، المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، لأنها شهادة أمام الله ويأثم من يكتمها، ومهمة وطنية يجب تأديتها.

حيث تُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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