نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قضايا الدولة يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى صباح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم ١٢ بالدقي التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة.



كما رافقه وأدلى بأصواتهم المستشارين نواب رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.