نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنون: انتخبنا السيسي ونفسنا الأسعار ترخص | فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إحدى المواطنات أمام لجنة مدرسة شبرا الثانوية بنات بمحيط منطقة شبرا مصر، إنها أدلت بصوتها لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مطالبة المسؤولين بالرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار.

وتابعت: انتخبنا الرئيس السيسي لصالح الجميع، "نفسنا الأسعار ترخص عشان نعرف نعيش كويس".

وناشدت الجميع وبالاخص الشباب بالمشاركة في العملية الأنتخابية لصالح الجيل القادم وصالح الجميع.

هذا وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.