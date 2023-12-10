"تعليم القاهرة": توافد المعلمين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ توافد المعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتواجد في حشود على اللجان والمقار الإنتخابية للتصويت في 411 لجنة عامة و45 لحنة للوافدين و961 لجنة فرعية بمدارس القاهرة مع بدء فتح صناديق الأفتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، متابعة واستعداد الإدارات التعليمية للتوجه على اللجان الانتخابية.

وقال مديري المديرية، ايمن موسي، أن المعلمين وجميع العاملين قاموا بالتوافد للانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية واستكمال المشروعات القومية الضخمة التى بدأت منذ تولى عام 2014.

وأكد موسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى، هو القائد والصالح لقيادة الوطن العزيز ومواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين والتصدى لها بكل حزم وقوة وتمكين الدولة المصرية من القضاء على الإرهاب.

وأضاف مدير المديرية، بالسماح للطلاب الذى لهم حق التصويت فى الأنتخابات بالذهاب إلى اللجان الإنتخابية للمشاركة فى الإستحقاق الدستوى الرئاسى لعام 2024 برفقة مشرفين من المدرسة ضمانا للمشاركة الإيجابية الفعالة.

وشهد محيط اللجان الانتخابية تواجد مكثف من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم وسط تواجد مكثف لآجهزة الأمن لتأمين العملية الإنتخابية، كما شهدت اللجان والمقرات الإنتخابية توفير كراسى متحركة لذوى الهمم وتجهيز ممرات لدخول الناخبين لتيسبر عملية التصويت أمام جموع الناخبين، فلا بد أن يكون إسم الناخب مقيدا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته وتقديم إثبات شخصيته ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها وإذا كان من ذوى الهمم يمكن إبدائه الرأى على إنفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

كما شاهدت لجان القاهرة توافد بعض من الوزراء إلى مقار الانتخابات الرئاسية للأدلاء بأصواتهم.

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