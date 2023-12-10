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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الهيئة العامة للانتخابات تعلن عن وفاة اثنين من المواطنين أثناء الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024..أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وأكدت الهيئة على وجود إقبال غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات

في هذا الصدد، أعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

الهيئة العامة للانتخابات تعلن عن وفاة اثنين من المواطنين أثناء الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

كما تنعى الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل حزن وأسى، المرحومة السيدة عزيزة توفيق محمود علي رجب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وكذا المرحوم السيد صابر توفيق صابر يوسف والذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.



ويعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، واللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.



المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".



كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.