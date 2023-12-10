المتحدة للخدمات الإعلامية: مستمرون فى أداء الواجب الإعلامي بالاحتراف المطلوب.. وسنلاحق أي جهة تنشر اخبارا غير حقيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:32 مساءً -

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة، كما أكدت أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح، والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كافة ربوع مصر.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى بيان بشأن التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية: "رصدت غرفة المتابعة أخبار مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها سواء لمحتوى معين او رصد لحشود أو مشاهد معينه للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة، وبناء عليه تنفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالاكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفةن التي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام".

وتؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستلاحق أي جهة او موقع او وسيلة تنشر اخبارا غير حقيقية، بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام وذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك.

وقالت الشركة فى بيانها: وتعتز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية، وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل.