حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: الأقبال كبير من الناخبين ولا يوجد رصد لأي مخالفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، أن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في الداخل شهد إقبالا من قبل المواطنين، مؤكداً أن الأمور مستقرة ولا يوجد رصد لأي مخالفات، متابعا: "المؤشرات كويسة ولو استمرت على نفس الوضع خلال أيام الانتخابات سوف نجد نسبة مشاركة كبيرة".

وأضاف الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية في تغطية على الهواء مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "اون: "لم تتلق الحملة أي شكوي أو عوائق لأى مندوب في أي لجنة في أي محافظة".