نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: ممارسة الحق الانتخابي بحرية يظهر الوجه الحضاري لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه تم رفع حالة الطوارئ في المحافظة بدءً من اليوم وحتي نهاية الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار الساعة أيضًا.

وأضاف أن هناك وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية والتنمية المحلية، ومجلس الوزراء.

وأشاد بوعي المواطنين، الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.