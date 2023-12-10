نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تخوض جولة تفاوضية جديدة بشأن أزمة معاشات "الوفد" بعد انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، عن خوض جولة جديدة من التفاوض بشأن أزمة أصحاب المعاشات بمؤسسة الوفد، والذين أعلنوا الاعتصام أكثر من مرة؛ بسبب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن النقابة مُمثلة في لجنة المعاشات، ستخوض جولة جديدة من التفاوض مع الهيئة العُليا للحزب، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية، لتستكمل النقابة شوطًا من التفاوضات كانت قد بدأته منذ أشهر.

وأضاف أن الزملاء عددهم يتجاز 40 تقريبًا، تتجاوز قيمة مكافأة نهاية الخدمة من 100 إلى 250 ألف جنيهًا لكل شخصٍ منهم؛ حيث كانت قد تدخّلت النقابة منذ أشهر لحل أزمة الصرف، وتعهّدت إدارة الحزب بصرف تلك المستحقات للزملاء، والتزمت لعدة أشهر بصرفها على دُفعات وأقساط، ولكن بعض القضايا التي كان قد رفعها أصحاب المعاشات على الجريدة والحزب، أحالت دون استكمال هذا الصرف، خاصة وأنه تم الحجز على بعض الحاسابات بالبنوك.

وتابع: “هذا حق الزملاء، وسنعمل على استكمال التفاوض، والوصول إلى حلول واقعية، مع وجود ضمانة باستمرار الصرف في مواعيد مُحددة، سنبدأ هذه الجولة بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة وأن رئيس الحزب مُرشح رئاسي”.

وكانت قد عقدت جبهة معاشات الوفد، الإثنين الماضي، اجتماعًا مع أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بالنقابة؛ لبحث الخطوات التصعيدية للزملاء في أزمة تأخّر صرف الحزب لمستحقاتهم المالية.

يناقش الزملاء في اجتماعهم مع عضو المجلس، أزمة تأخّر صرف مكافئة نهاية الخدمة، وبحث المشكلة، وطرح خطوات لحلها مع إدارة الجريدة، وبحث كل الطُرق القانونية في هذا الإطار من خلال النقابة.