نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط فرحة يغمرها الأمل.. عشرات المسنين يدلون بأصواتهم ويشاركون في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سارع العديد من المسنين رجال ونساء بالمشاركة في العملية الانتخابية مع أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، معبرين بذلك عن أهمية المشاركة الانتخابية كونها واجب وطني لا بد من الالتزام به، وشهدت مختلف اللجان منذ صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، داخل منطقة بولاق والعجوزة وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة الجيزة العديد من المسنين الذين بادروا بالإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

انطلقت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج بأصواتهم في الأول من الشهر الحالي،

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية في الداخل حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج في 18 من ذات الشهر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، كل من، أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024