أخبار مصرية

«الوطنية للانتخابات»: غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى من الكثافات العالية في اللجان

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى من الكثافات العالية أمام اللجان بمستوى الجمهورية، موضحا أنه نُسِّق مع لجان المتابعة والجهات المعنية لبدء تنظيم عملية التقاطر خارج المقرات للمساعدة على دخول وخروج الناخبين حتى لا يحدث تعطيل، وكل ذلك من أمور التيسير على المواطنين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز» أن غرفة العمليات تلقت شكوى من أحد ذوي الإعاقة بمدرسة السعيدية بالجيزة من عدم وجود كارت برايل»، وبالفحص تبين صحة الشكوى، وجرى توزيع الكارت على المقرات كلها باللجان في الجيزة، والتأكد من وجوده واللوحات الإرشادية في بقية المحافظات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا