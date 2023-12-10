رئيس الوزراء يشكر الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة والمستشارين لتذليل العقبات أمام المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب مدبولي عن سعادته بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سعيد بتواجده في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يمارس حقه الانتخابي من إحدى لجان العاصمة الإدارية، ولمعرفة حجم الإنجاز العظيم الذي صنعته أيادٍ مصرية أن هذا المكان قبل 6 سنوات لم يكون سوى خرائط، و"كنا نضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها".

وقال: “هذا هو عنوان مصر، اليوم نصوت من لجنة في قلب أحد الأحياء السكنية العاصمة الإدارية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، نحن نتحدث عن مصر المستقبل، عن التاريخ الذي نكتبه لأبنائنا وأحفادنا”.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكل القضاة والمستشارين القائمين على العملية، على الجهد المبذول وتذليل العقبات أمام المواطنين في الداخل والخارج، وناشد المصريين المشاركة بإيجابية لنقل صورة حضارية.