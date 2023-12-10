وزير التنمية المحلية يجري لقاء مع محافظ المنوفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، لقاءً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية، بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية.

متابعة انتظام سير الإنتخابات الرئاسية

وأوضح المحافظ إلي أن اللجان الانتخابية قد شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين منذ الساعات الأولي من فتح صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، مشيراً إلى أنه قد تم تسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، فضلاً عن توحيد كافة الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية ، ولا سيما شعب المنوفية العريق والذي يتصدر دائماً في كافة الإستحقاقات الدستورية بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.