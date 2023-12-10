بيراميدز يتعادل سلبيا مع صن داونز ويعود للقاهرة بنقطة ثمينة فى دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:32 مساءً - تعادل بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ونجح بيراميدز فى إيقاف خطورة لاعبى صن داونز على ملعبهم، لينتزع الفريق السماوى نقطة ثمينة، وشهدت المباراة طرد أسامة جلال مدافع بيراميدز للحصول على الإنذار الثانى فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز وصن داونز رصيدهما إلى 4 نقاط.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

بينما ضم تشكيل صن داونز كلاً من:

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: موسى ليبوسا، عبدالمنعم بوطويل، هلومفو كيكانا، خوليسو موداو.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تابيلو ماسيكو.

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو، بيتر شالوليلي