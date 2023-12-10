مدبولي يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للقضاة والمستشارين؛ لإشرافهم القضائي الكامل على عملية الانتخابات.

وحث مدبولي، خلال تصريحات إعلامية عقب الإدلاء بصوته، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلًا: «يجب أن نمارس حقنا الانتخابي وبصورة إيجابية وجدية، ولازم كمصريين نعبر أن هذا الشعب حريص على ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستوري، وكلما كانت المشاركة إيجابية كلما يتم نقل صورة حضارية لهذه الدولة والعالم كله ولأنفسنا، من خلال إثبات أننا نمارس هذا الحق الدستوري المهم»

وبدأت اليوم الأحد، في جميع محافظات الجمهورية، الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

