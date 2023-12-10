أمين مركز السنطة بحزب مستقبل الوطن يقود مسيرة شعبية للمشاركة في انتخابات الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم بداية الحدث الأهم في البلاد، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي من المقرر أن تستمر من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر الجاري.

ورصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023.

وقاد أمين مركز السنطة محمد منير ربيع مسيرة شعبية من أمانة مركز السنطة بحزب مستقبل وطن بمشاركة عدد من القيادات السياسية والحزبية وسيدات المجتمع المدني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير.

جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

وحمل عدد من الأطفال علم مصر أمام اللجان، وحرصوا على أن يشاركوا لحظات الفرحة خارج لجان الاقتراع قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

يذكر أنه تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.