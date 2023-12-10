الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.. استمرار توافد المواطنين على لجان الإقتراع

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، استمرار توافد المواطنين، للإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة للسادة القضاة والمعاونين.

وسجل الناخبين إقبال كثيف على لجان الإقتراع، مُنذُ فتحها في تمام التاسعة صباحًا، وحرص الناخبين على رفع علم مصر والاحتفال امام اللجان.

الجدير بالذكر، بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024