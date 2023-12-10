نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس لجنة بمدرسة في منطقة المرج يكشف عن التسهيلات وإقبال الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى رئيس إحدى اللجان الانتخابية الفرعية بمدرسة أم المؤمنين في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، بتصريحات صحفية لجريدة دوت الخليج خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف رئيس اللجنة على أن هناك إقبال كثيف منذ بداية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والمواطنين في إقبال دائم ومكثف على اللجنة، وصوت حتى الآن فوق أكثر من 450 ناخب وناخبة.

وأوضح أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء أداء عميلة الانتخابات الرئاسية، وحرص عدد كبير على التواجد واللجنة تعمل على توفير كافة سبل المساعدة للمواطنين من خلال مساعدتهم في قراءة العلامات وغيرها.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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