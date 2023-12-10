رئيس هيئة الدواء المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الهيئة: المشهد الديمقراطي الذي شهدناه اليوم يليق بالجمهورية الجديدة

رئيس الهيئة: أشكر العاملين بالهيئة على المشاركة الحاشدة في الانتخابات الرئاسية



أدلى، مساء اليوم، الدكتور تامر عصام د، رئيس هيئة الدواء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بلجنة مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.

وقد أشاد سيادته بحسن سير العملية الانتخابية، والإقبال الجماهيري الكبير، ونجاح العملية الانتخابية، ورقي المواطن المصري، وتقديره للمسؤولية الوطنية حيال العملية الانتخابية.

كما أعرب عن عظيم امتنانه للعاملين بهيئة الدواء المصرية، ومشاركتهم الكبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على المشاركة بشكل كبير في هذا الحدث الديموقراطي الكبير؛ الذي يعكس مدى الوعي وتقدير المسؤولية الوطنية، والمشاركة بقوة في صناعة المستقبل.

وأكد أن ما شهده اليوم من اصطفاف وطني هو أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية، وأنها تسير على النهج السليم، وأن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته بإرادة حرة مستقلة، وقادر على صياغة وصنع مستقبل مشرق يلبق بمصرنا الحبيبة.