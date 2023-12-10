مسن عمره 115 عاما يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - حرص مواطن مسن يبلغ من العمر 115 عاما من سكان قرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة ألابشيط في القرية المجاورة لقرية الهياتم. وقام أحد الأشخاص باصطحاب المسن ومرافقته للجنة الانتخابية، حتي يتمكن من الإدلاء بصوته.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.

المسن



