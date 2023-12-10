مسنة 92 عاما تدلي بصوتها في مركز الوقف بقنا: «صوتي أمانة حتى لو تعبانة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - أدلت مسنة بقنا بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية بمركز الوقف، على كرسي متحرك وبمساعدة رجال الأمن والقائمين على تنظيم اللجنة.

وقالت أمينة أبو زيد، 92 عاما، إنها جاءت إلي اللجنة للإدلاء بصوتها وفضلت ذلك رغم ظروفها الصحية، قائلة «صوتي أمانة حتى لو تعبانة». شارك عدد كبير من السيدات في محافظة قنا بمختلف اللجان من مختلف الأعمار، وتزايدت الأعداد منذ الساعة الأولي لبدء الإدلاء في التصويت داخل اللجان بمراكز محافظة قنا.

وحرص أيضا عدد من كبار السن وذوي الهمم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تسهيلات من الأجهزة الأمنية والتنظيمية داخل اللجان ومساعدة كبار السن في الوصول إلي اللجنة الخاصة بهم. وفتحت اللجان الفرعية في محافظة قنا أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بمحافظة قنا 10 لجان، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، و تم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة موزعه على النحو التالي عدد 2 مركز انتخابي بمدينة قنا وعدد 2 مركز انتخابي بمركز ومدينة نجع حمادي وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قفط، كما أن من لهم حق التصويت2 مليون 146 الف 51 ناحب وناخبة.