مرشحو الرئاسة يدلون بأصواتهم فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - تنشر صوت الأمة فيديو لإدلاء مرشحى الرئاسة الأربعة المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية 2024، بأصواتهم فى العملية الانتخابية، وذلك في أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.