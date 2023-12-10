الحبر الفوسفورى مصدر فخر المصريين بعد إقبالهم الكثيف على انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - يتسابق المواطنون المصريون على إظهار الحب لوطنهم الأم مصر فى كل مناسبة وطنية واستحقاق دستورى وهو ما يظهر جلياً من خلال اصطفافهم أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى انطلقت اليوم الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وكما يحتشد الناخبون لرسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، فقد حولوا "الحبر الفوسفوري" الذى يعد من إجراءات عملية التصويت إلى رمز لفخرهم والتباهى بأدائهم لواجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستوري، اذ يحرص عدد كبير من المواطنين المصريين الذين توافدوا ولا زالوا على المقار الانتخابية على رفع يدهم والإشارة إلى أصبعهم المغموس فى الحبر الفوسفورى وقت الخروج من لجنتهم الانتخابية.

البعض الآخر - على اختلاف أعمارهم- حرصوا على التقاط الصور خارج اللجنة ليظهر الحبر الفوسفورى بعد أن غمس إصبعه فيه ضمن إجراءات عملية التصويت لتوثيق تلك اللحظة التى يسهم فيها المواطن فى بناء حجر جديد فى مسيرة الوطن ومستقبله.

ويعد الحبر الفسفورى من العلامات المميزة فى الاستحقاقات الدستورية حيث يقوم المواطن بغمس إصبعه فى عبوة الحبر الفوسفورى أمام رئيس اللجنة الانتخابية حرصا على عدم قيام الناخب بإعادة التصويت للمرشح مرة أخرى كضمانة لما له من خاصية كيمائية تستمر فى اليد لفترة طويلة لا تزول إلا بعد ساعات وأحيانا أيام.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.