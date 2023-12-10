وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - قام محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن حيث إطمأن سيادته على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الإنتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».. ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد توفيق بما لمسه من إنضباط ودقة ومستوى متميز للقوات فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخاً لدعائم الأمن والإستقرار فى ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته وإستحقاقاته.