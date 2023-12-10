بأعلام مصر.. الأهالي يصطحبون أطفالهم خلال الإدلاء بأصواتهم

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أحمد جودة - القاهرة - اصطحب الأهالي أطفالهم، خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الأهالي، على أن تعريف الأطفال بأهمية المشاركة واستخدام حقوقنا الدستورية أمر هام يزرع فيهم الوطنية والانتماء لبلدهم أكثر وأكثر.

وفي منتهى البراءة، قال الأطفال، إنهم يشاركون أسرهم ويصوتون في الانتخابات الرئاسية لحبهم لوطنهم ومصر.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسية 2024