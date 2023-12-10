فريدة الزمر تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة: فخورة بالإنجازات الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - أدلت المذيعة الكبيرة فريدة الزمر بصوتها داخل لجنة المركز القومى للبحوث بالدقي خلال الفترة الثانية لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وقالت إنها فخورة جدا بهذه المشاركة، وعلى وجه الخصوص فخورة بالانجازات الأخيرة التى حدثت في البلاد وخاصة بلدها ناهيا من صرف صحى ومشروع 100 مليون صحة ومشروعات تعليمية وإسكان وتطوير شامل، كما حثت الجميع على المشاركة بالعملية الانتخابية .

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب وتاجز الانتخابات الرئاسية.