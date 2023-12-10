أمين "مستقبل وطن" بالبدرشين: دعمنا للرئيس السيسي ردا للجميل

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أحمد جودة - القاهرة - قال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن في مركز البدرشين ونقيب معلمين البدرشين بجنوب محافظة الجيزة، إن دعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمثابة رد للجميل على الإنجازات التي تحققت في الدولة على مدار 10 سنوات ماضية.

وأضاف هيكل لـ "دوت الخليج"، أن الإقبال الكثيف الذي شهده مركز البدرشين خلال اليوم الأول للانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن في مركز البدرشين، إلى أن شباب الحزب متواجدون على مدار اليوم في الـ26 مركزا انتخابيا بجميع القرى لمشاركتهم في تنظيم العملية الانتخابية، لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار اللجان.

وقال إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد حشد لم يسبق في أي انتخابات تشهدها مصر من قبل وهو ما يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك فى صنع قراره.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار أيام 10،11،12 ديسمبر على أن تعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر.

وينافس في الانتخابات، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.