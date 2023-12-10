نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور عبدالسند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، ورئيس حزب الوفد، بصوته في العملية الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات.

قال الدكتور عبد السند يمامة، إن العمليات الانتخابية تسير بشكل جيد، مؤكدًا ضرورة أن يختار المواطن المصري بشكل جيد، يرضي ضميره ووطنيته.

جاء ذلك أثناء مروره ففي مدرسة جمال عبد الناصر للبنات بالدقي؛ حيث ناشد عن طريق “دوت الخليج”، المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل.



بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.