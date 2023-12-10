ضباط الشرطة يرافقون المسنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - لفتة طيبة من ضباط شرطة قسم المرج أول خلال تواجدهم داخل مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، رفقة رجل كبير مسن غير قادر على السير بمفرده.

وتواجد ضباط الشرطة مع الرجل المسن الذي قرر أن يدلي بصوته رغم الصعاب، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية 2024، رفقه مجموعة كبيرة من الشرطة يرافقونه من أمام المنزل حتى لجنة الاقتراع.

وذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ضباط الشرطة والمسن