لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: شكرًا لعظيمات مصر على المشهد المُشرّف بالانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومقرر لجنة المرأة، عن بالغ فخرها وسعادتها بما وصفته “ملحمة وطنية” صنعها الشعب المصري العظيم، اليوم، بجميع فئاته وأطيافه وألوانه، بالاحتشاد والإقبال الجماهيري الكثيف والتاريخي أمام صناديق الاقتراع.

قالت "النجار" في تصريحات صحفية، إن مشارمة المصريين بهذه الحشود الغفيرة للإدلاء بأصواتهم، بعث برسالة قوية إلى إعداء الوطن وصُنّاع الفتن، أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف وطنه وجيشه، وقيادته السياسة، ومؤسسات الدولة وأجهزتها، رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، وكل ما يُحاك ضد مصر من مخاطر، ومخططات تستهدف أمنها القومي، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية مُنحنى شديد الخطورة على المنطقة والعالم.

وأشادت مقرر لجنة المرأة، بالدور الكبير لما وصفتهم بـ "عظيمات مصر"، وحرصهن على المشاركة في جميع الإستحقاقات الدستورية؛ حيث اخترنا دائمًا أن يكنَ في مقدمة الصفوف، مصطحبات أطفالهن الذين يحملون أعلام مصر، في مشهد ديمقراطي، وعُرس انتخابي يدعو للفخر، ويؤكد على مدى الوعي بالواجب الوطني، والحرص على استقرار البلاد.

ووجّهت "النجار" التحية لقضاة مصر، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومؤسسات الدولة وللزملاء الصحفيين والإعلاميين، والهيئات الصحفية والإعلامية، ووسائل الإعلام المصرية؛ لما بذلوه من جهد لإنجاح العملية الانتخابية في يومها الأول، قائلة: "دائمًا وأبدًا تحيا مصر، ويحيا شعب مصر العظيم".