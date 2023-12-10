نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبرزهم من السيدات".. استمرار توافد المواطنين على لجان مدرسة الثانوية بنات بالمرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المواطنون التوافد على لجان المرج القديمة خاصة لجان مدرسة الثانوية بنات بجوار قس أول المرج، من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية الرئاسية 2024.

وجاء أبرز المتوافدين على مدرسة المرج الثانوية بنات من النساء وكبار السن، خلال الفترة المسائية من أول أيام الانتخابات الرئاسية، كانت شهدت المدرسة إقبال كثيف منذ بداية الصباح الباكر ويستمر توافد المصريين حتى الآن.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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