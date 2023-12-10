نائب محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة السعيدية الثانوية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة السعيدية الثانوية المخصصة للمغتربين.

جاء ذلك بحضور اللواء ذكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن المشاركة في الأنتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات.

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