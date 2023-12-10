نواب المحافظين من التنسيقية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - أدلى نواب المحافظين وأعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، و كانت قد التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم.

وأدلى الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ومحمد موسي، نائب محافظ المنوفية، وإبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، وبلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، و عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأشاد نواب المحافظين من التنسيقية، بانتظام سير العملية الانتخابية، وثمنوا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات خلال اليوم لكل ما يخص عملية الانتخاب.

ودعا نواب المحافظين جموع الشعب المصري إلى التمسك بحقهم الدستوري، وأداء واجبهم الوطني بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وإرسال رسالة إلى العالم بأن المصريون يقفون خلف دولتهم .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.