مطار العريش يستقبل 7 طائرات تنقل شحنات مساعدات لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - استقبل اليوم مطار العريش بشمال سيناء، 7 طائرات نقلت شحنات مساعدات موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لنقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن الطائرات التي استقبلها مطار العريش هي بالتتابع : طائرة قادمة من قطر تحمل 7863 طن مستلزمات نظافة شخصية للأطفال ومستلزمات طبية، وطائرة من الكويت نقلت 37293 طنا و3 سيارات إسعاف ومواد غذائية وإغاثية، وطائرة من قطر نقلت 51545 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من الإمارات نقلت 35 طن مواد غذائية، وطائرة من قطر نقلت 56590 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من كازاخستان نقلت 39159 طنا مستلزمات طبية، وطائرة من فرنسا نقلت 8910 طن مستلزمات طبية.

ووصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتى اليوم 287 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضي، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 280 طائرة، نقلت نحو 8000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وأعلن الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة.

والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.