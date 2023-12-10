عبد السند يمامة: لا يوجد معوقات في العملية الانتخابية والتصويت يستغرق ثوانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 08:28 مساءً -

أكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول حتى الآن مبشرة، وهناك إقبال كبير من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع.

وأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال جولة له بثها برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن العملية الانتخابية حتى الآن جيدة ولا يوجد معوقات، واستغرق التصويت ثوانى فقط، والعملية الانتخابية جيدة والمعيار حسن الاختيار لهذا الاستحقاق الانتخابى.

وتابع عبد السند يمامة، أن الفئات المشاركة في الانتخابات متنوعة، والمرأة لها دور كبير في المشاركة، وهناك الرجال والشباب ولكن الأكثر مشاركة هي السيدات.