نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بلجنة الوافدين

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط اليوم الأحد بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024م بلجنة الوافدين رقم 23 داخل نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب أسيوط وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل.

نائب محافظ أسيوط

نائب محافظ أسيوط

نائب محافظ أسيوط

نائب محافظ أسيوط

نائب محافظ أسيوط

وأكد نائب محافظ أسيوط عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري وأعرب عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسويط قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بنفس لجنة الوافدين بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بحي غرب واطمأن بعدها على سير وانتظام العملية الانتخابية وتوافر كافة الاحتياجات والخدمات اللوجستية والكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر مناشدًا المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنها واجب وطني وحق دستوري لا بد من تأديته من أجل إعلاء مصلحة الوطن ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.