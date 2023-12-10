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نقيب محامي شمال القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويطالب المواطنين بالمشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة إنصاف سرى الإعدادية بنات بحى الساحل، وسط حضور كبير من المحامين.  

 

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أجواء انتخابية 
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أجواء انتخابية 
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أجواء انتخابية 

 

وناشد نقيب محامي شمال القاهرة، جميع المواطنين في مصر المشاركة في الانتخابات في ظل التعددية الحقيقية ومناخ الحرية الذي تتمتع به الانتخابات الرئاسية، حيث ترشّح للانتخابات 4 مواطنين مصريين يحق للمصريين الاختيار بينهم كيفما شاءوا. 

 

 

 وأضاف نقيب محامي شمال القاهرة: «المصريون يظهرون أمام التحديات، ونحن الآن في تحدٍ من كل الأوجه الاقتصادية والنفسية بالمشاهد التي نراها تحدث في غزة يوميًا، والضغوط التي تُمارس على مصر».

 

 

هذا وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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