نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقر لجنة المغتربين بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، قسم الجيزة.

ورافقه عددًا من المستشارين الذين أدلوا بأصواتهم، وهم المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار عصام عبد العزيز الشعراوي - نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة وشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار تامر السيد أبو زيد الدقاق - نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشؤون المالية، المستشار وائل سعد علي هلال – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، والمستشار / عبدالله حسن رسلان – عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة أداء الواجب الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية وأن ذلك يمثل دليلًا على وعي المواطن المصري ومساهمته فيها لصياغة مستقبل وطننا العزيز مصر.