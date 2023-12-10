نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق صناديق الاقتراع في مدرسة سيزا نبراوي بأول أيام انتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في لجان مدرسة سيزا نبراوي في منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء الوقت الرسمي للإدلاء بالأصوات في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وشهد اليوم الأول إقبال كثيف من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الحضور مبكرًا.

وشهدت لجان الاقتراع في مدرسة "سيزا نبراوي" حضور عدد كبير من الوزراء والكوادر، ومنهم كامل الوزير وزير النقل، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.



المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".



كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الاقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون اسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسيين الأربعة.