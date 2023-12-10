نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين السرية والشفافية".. تصريحات مثيرة من رئيس لجنة إمبابة عن الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار جمال عبداللطيف رئيس أحد لجان المدرسة العسكرية بنين بإمبابة بمجموعة من التصريحات بشأن العملية الانتخابية 2024، حيث أوضح أنه لا توجد أي معوقات واجهت المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم نتيجة توفير كل السبل الممكنة، وأكد على أن هناك سرية تامة في حماية بيانات المواطن أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح جمال عبد اللطيف أن سهولة أداء العملية الانتخابية والحفاظ على سرية بيانات الناخبين تعتبر أمرًا حيويًا لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، ويتضمن ذلك استخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل التصويت وضمان سرية الاقتراع، مع توفير وسائل توثيق تضمن تسجيل صحيح لتصويت كل ناخب.

وافتتحت اللجان الانتخابية 2024 اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 9 صباحًا، حيث يُعد افتتاح اللجان الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحًا لحظة حاسمة في مسار العملية الديمقراطية، ويتجمع المواطنون بحماس لممارسة حقهم في التصويت، مُظهرين التفاؤل والمسؤولية المشتركة في تشكيل مستقبلهم.

وتعتبر لحظة افتتاح اللجان هي بداية فصل جديد من التواصل الديمقراطي، حيث يلتقي المواطنون للمشاركة في صنع القرار بشكل مباشر، ويُسلط الضوء على أهمية هذه اللحظة في تعزيز قيم المشاركة المدنية والوعي الديمقراطي، مما يجسد حقيقة أن كل صوت يحمل وزنًا في بناء المستقبل السياسي للبلد.

تُعلن النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023، وبعد ذلك، يُحدد لتقديم الطعون يومي 19 و20 ديسمبر، وتُسجل الطعون في جدول المحكمة الإدارية العليا، ويتاح فترة 10 أيام لفصل الطعون من 21 إلى 30 ديسمبر، وفيما يتعلق بالانتخابات الإعادة، تُنهي الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول في 4 يناير.