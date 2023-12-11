نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلب العملية الانتخابية.. رصد التفاصيل الكاملة لليوم الأول في انتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التحولات السياسية المستمرة، يتزايد اهتمام المواطنين بمشاركة فعّالة في العملية الانتخابية المقررة لعام 2024، ويشهد الوعي السياسي نموًا، حيث يبدي الناس إقبالًا متزايدًا على التأثير في اختيار قادتهم وتوجيه مستقبل بلدهم.

وفي ختام اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والعوامل التي تحفز هذا الإقبال المتزايد.

توقيت بدء العملية الانتخابية داخل اللجان

في صباح يوم الافتتاح الرسمي للانتخابات عام 2024، تتسارع الأحداث بانتظار لحظة تاريخية تعكس أساس الديمقراطية، وعندما تدق الساعة 9 صباحًا، يتجه الناس إلى اللجان الانتخابية بفارغ الصبر، في توقعات ملؤها الحماس والشغف بالمشاركة في تحديد مستقبلهم السياسي. يتنوع جمهور الناخبين، ممثلًا لتنوع الآراء والآمال، في مشهد يعكس جوهر العملية الديمقراطية.

عوامل زيادة الإقبال على المشاركة في العملية الانتخابية

تعزى زيادة الإقبال على المشاركة في العملية الانتخابية لعام 2024 إلى عدة عوامل، ويتضمن ذلك:-

1- الوعي السياسي المتزايد: زيادة الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية تحفز المواطنين على الاهتمام بالعملية الانتخابية.

2- وسائل التواصل الاجتماعي: لعبت وسائل التواصل دورًا كبيرًا في توسيع النقاش السياسي وتحفيز المشاركة من خلال تبادل وجهات النظر والمعلومات.

3- التحولات الاجتماعية: تغيرات في القيم والمعتقدات قد تحفز المواطنين على التحرك والمشاركة في اختيار قادة يمثلون قيمهم.

4- التحديات الاقتصادية: في حال وجود تحديات اقتصادية، يمكن أن يكون لديها تأثير كبير على الاهتمام بالشؤون السياسية والبحث عن حلول.

5- الشفافية والمشاركة الديمقراطية: إذا كانت هناك جهود لتحسين شفافية العملية الانتخابية وتشجيع على المشاركة الديمقراطية، فإن ذلك يلقي بظلال إيجابية على رغبة المواطنين في المشاركة.

وتجتمع هذه العوامل لتشكل مشهدًا يشير إلى تزايد الاهتمام والمشاركة في العملية الانتخابية للعام 2024.

القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم

تم الإعلان عن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر، وهم: عبد الفتاح السيسى، فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، ويرافق كل مرشح رمز انتخابي، حيث يمثل السيسى بالنجمة، زهران بالشمس، يمامة بالنخلة، وعمر بالسلم.

موعد انتهاء فرز الأصوات

وتُختتم عملية فرز الأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، حيث يتم إنهاء العمليات الانتخابية وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وفي هذا اليوم، تُصدر اللجان العامة قراراتها بشأن الاعتراضات وجميع القضايا المتعلقة بعملية الاقتراع، مما يؤدي إلى إعلان النتائج النهائية والحصر العددي للأصوات.

موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

تُعلن نتائج انتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023، ويمكن تقديم الطعون يومي 19 و20 ديسمبر، وتُحال للمحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون تمتد من 21 ديسمبر إلى 30 ديسمبر، وينتهي الصمت الدعائي الأول لانتخابات الإعادة في 4 يناير.

عدد مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة

تم تنظيم انتخابات الرئاسة بوجود 9376 مركز اقتراع في مصر، وتضمنت عملية التصويت 11631 لجنة فرعية، وشارك في إدارة العملية الانتخابية 15 ألف قاض يشرفون على اللجان الفرعية واللجان الحفظ، ووجهت الهيئة الدعوة لـ 24 سفارة و67 دبلوماسيًا لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مشاركة 14 منظمة دولية وتعيين 220 متابعًا دوليًا.

